КНСБ удари по масата. Поиска голяма промяна с пенсиите. Размерът на максималната пенсия да се повишава ежегодно с процента, с който останалите пенсии се осъвременяват по т. нар. “швейцарското правило”, настояват от профсъюза.

В Кодекса за социално осигуряване е предвидено, че всяка година от 1 юли пенсиите се вдигат с 50 на сто от инфлацията за предходната година и с 50% от ръста на средния осигурителен доход.

Но размерът на минималната пенсия и на максималната се определя с решение на парламента. Практиката е минималната пенсия да бъде вдигана с процента, определен по “швейцарското правило”, но размерът на максималната пенсия през последните години остава без промяна в размер на 1738,40 евро (3400 лв.).

Според синдикалистите не бива с ограничение в размера на максималната пенсия да се ощетяват осигурените на високи доходи, защото по този начин те се демотивират да плащат осигуровки.

От синдикалната организация предлагат да бъде приет и механизъм, по който да се определя минималната пенсия за стаж и възраст, който да не позволи размерът є да бъде под официалната линия на бедност за съответната година. В момента минималната пенсия е 322,37 евро, а линията на бедност е 390,63 евро.

Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, заяви, че синдикатът настоява и за изпълнение на заложения в средносрочната бюджетна прогноза ръст с 2 процентни пункта на осигурителната вноска за пенсия от 2027 г.

“Ние ще държим това, което е заложено в средносрочната бюджетна прогноза като ръст на осигуровката да се случи, тъй като е изключително важно да се подобри съотношението на собствените приходи на системата и това, което държавата ще дава, за да подкрепи - това, което тя е длъжна да прави по всички международни документи”, заяви Ася Гонева.

