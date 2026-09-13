Дрямка срещу стареене: защо 15 минути сън може да подмладят мозъка
Сиеста в Испания, хируне в Япония, вече я наричат капсула за сън
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Сиеста в Испания, хируне в Япония, вече я наричат капсула за сън
И това лято чиновниците от общинската администрация в Перник ще имат сиеста. Със заповед на кмета Вяра Церовска заради от началото на август и докат...
Чиновниците в общината в Перник се уредиха със сиеста. Със заповед на кмета Иван Иванов до края на месеца общинската администрация ще работи от 7 до...
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