Витамините не ни спасяват, ако ядем вредна храна

Витамините отдавна не са просто вещества, а индустрия. Пазар за над 32 млрд. долара, милиони хора, които всяка сутрин гълтат капсули с надеждата за по-дълъг живот, по-силен имунитет и по-малко болести. В САЩ над 74% от хората признават, че приемат добавки, във Великобритания – около две трети. И тук идва неудобният въпрос: има ли смисъл?

Витамините и минералите са жизненоважни – без тях не можем. Тялото ни обаче не ги произвежда само и разчита на храната. Витамин А за зрението, С за имунната система, К за съсирването на кръвта. Калций, магнезий, калий – списъкът е дълъг. Те са „микро“-нутриенти, защото ни трябват в малки количества, но ефектът им е огромен.

Проблемът е, че не се храним така, както би трябвало. Полуфабрикати, бърза храна, ултрапреработени продукти – удобството побеждава чинията със зеленчуци. „Средностатистическият американец изяжда около половината от препоръчителното количество плодове и зеленчуци“, казва проф. Бес Доусън-Хюз. Преводът е прост: много хора вероятно наистина имат дефицити.

Тук на сцената излизат мултивитамините – като бързо решение на сложен проблем. Само че науката е далеч по-предпазлива от рекламите. Нито една добавка не може да замести балансираното хранене. А доказателствата, че масовият прием на витамини прави здравите хора по-здрави, са… крехки.

Историята помни и крайности. През 70-те години нобеловият лауреат Линус Полинг убеждава света, че мегадози витамин C лекуват почти всичко – от настинка до рак. Днес това е напълно опровергано, но митът оцеля. В ерата на инфлуенсърите той дори ескалира – добавки с 500% или 1000% от дневната доза, често без сериозен контрол, без ясни клинични изпитвания и с неописани съставки.

А „повече“ не означава „по-добре“. Предозирането може да е опасно. Има регистрирани случаи на хоспитализации заради прекомерен прием на витамин D – със симптоми като силна жажда, често уриниране и сериозни метаболитни проблеми. Някои мастноразтворими витамини се натрупват в организма и могат да нанесат реална вреда.

