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Изкачиха Ком нощем

Изкачиха Ком нощем

Видин. Група запалени планинари от Видин и София изкачиха миналата нощ връх Ком, съобщи Богомил Петров от туристическото дружество "Бонония" във Видин...

26 октомври | 17:47
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