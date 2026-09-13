Мистериозна смърт на двама в Стара планина
Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
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Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
Пострадал оцелява и стига до хижа, спасители се борят с тежките условия
Той пише едни от най-хубавите си произведения в Берковица
Берковица. До края на 2015 година ще бъде удължена ски пистата под връх Ком, съобщи кметът на Берковица Димитранка Каменова. Към сегашната й дължина о...
48 студенти, които са празнували 8 декември в хижа "Ком" под връх Ком, са свалени със спасителна техника, съобщи зам.-кметът на общината в Берковица Р...
Теодор е доволен, че извървя сам маршрута Ком - Емине
Берковица. Турски екип от „San Production - LTD" пристига в града днес, за да заснеме сцена за нова продукция, съобщиха от общината в Берковица. Про...
Видин. Група запалени планинари от Видин и София изкачиха миналата нощ връх Ком, съобщи Богомил Петров от туристическото дружество "Бонония" във Видин...