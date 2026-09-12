Бащата на Сияна отряза Хелзинкския комитет: Дайте наградата на убиеца на дъщеря ми!
Той отказа да бъде "Човек на годината" и разкри брутална случка с Камен-Куката
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Той отказа да бъде "Човек на годината" и разкри брутална случка с Камен-Куката
София. Българският хелзинкски комитет (БХК) определи като "расистка заплаха" позицията на здравния министър Петър Москов, че медицинските екипи на Спе...
София. Предоставянето на пръстови отпечатъци на сирийски бежанци от МВР на посолството на Сирия е грубо нарушение на нормите и законите за закрила и п...