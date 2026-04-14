БАБХ иззе над 320 кг месо и месни продукти на ГКПП „Дунав мост“

Общо 328 кг месо и месни продукти без документи за произход иззеха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните-Русе. Акцията е проведена съвместно с Гранична полиция на ГКПП „Дунав мост“. Количеството е открито в спрян за рутинна проверка хладилен бус с българска регистрация, взет под наем от турски гражданин, движещ се в посока Румъния.

Установени са наденица, малотрайни колбаси и кренвирши, месо за дюнери, цели пилета и пилешки разфасовки. Всички те са насочени за унищожаване. Съставен е акт на фирмата - собственик на хладилния бус, защото автомобилът не е регистриран за превоз на храни.

