Нов икономически удар: Тръмп наложи 50% мита на Канада
Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
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Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
Те влизат от 1 март 2026 г.
Софиянци изпищяха от идеите на "Спаси София"
Трезорите подготвят клиентите си
Нови тариви в "Български пощи"
Системата за таксуване нарежда София сред най-модерните градове в Европа и света
Остава КЕВР да одобри новите тарифи за дневен и нощен ток от доставчиците
Банките променят своите тарифи непрекъснато
Тежко им на развеждащите се
Може да се окаже, че бедни семейства ще трябва да плащат ток по по-скъпата тарифа
Министърът каза, че повече от 15 компании са се явили на обявените търгове за втечнен газ
Христо Алексиев обяви, че 15 компании са се явили на обявените търгове за втечнен газ
Актуализация не е правена от 9 г., което наложи рязкото увеличение от миналата година
Недостигът на нови коли е сериозно предизвикателство, преди не е стояло пред фирмите
Вдигнаха тарифите в Пловдив, първоначалната такса вече е 1,65
Водачите искат цената на километър превоз да стане минимум 1,15 лева
Софиянци ще са най-ужилени от вдигнатите тарифи
Исканията на таксиметровите водачи са внесени в съответните министерства и общини
Финансовите им показатели се влошават
МРРБ предложи няколко варианта на тарифи, които отново ще бъдат преработени