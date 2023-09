Волфганг Тилманс с експозиция в Манхатън

След представянето му в Музея за съвременно изкуство (MoMA) в Ню Йорк, изложба на германския фотограф Волфганг Тилманс бе открита в Манхатън , съобщи ДПА.

Експозицията "Волфганг Тилманс: Прегъни ме" ("Wolfgang Tillmans: Fold Me") може да бъде видяна в галерията "Давид Цвирнер" до 14 октомври. Тя бе подредена след успеха на голямата ретроспективна изложба на Тилманс в MoMA през есента на миналата година. Това е четвърта изложба на автора в галерията и представя и филм заедно с фотографиите. Цвирнер, който е германец, открива първата си галерия в Ню Йорк през 1993 г. в Сохо. Тя вече има четири филиала в мегаполиса, Давид Цвирнер притежава галерии и в Лос Анджелис, Лондон, Париж и Хонконг.

Ретроспективната "Волфганг Тилманс: Да гледаш без страх" ("Wolfgang Tillmans: To look without fear"), която пожъна успех в MoMA, сега е изложена в Торонто, Канада, а в средата на ноември ще гостува в Сан Франциско, САЩ.

Тилман е на 55 години и е сред най-известните германски артисти. Лауреат е на няколко престижни награди, сред които е британската награда "Търнър". Сп. "Тайм" го подреди сред 100-те най-влиятелни личности в света, пише БТА