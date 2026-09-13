Зимен Петковден! 6 тежки забрани за жените
Бягайте от интриги, иначе ще съжалявате
Следете всички новини, анализи и коментари за Петковден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бягайте от интриги, иначе ще съжалявате
Програмата започна още в петък с представление
Музиката и изобилната трапеза са задължителни
Имен ден празнуват: Параскева, Петко, Пенчо, Петкан, Пеньо, Пенко, Паруш, Петричка, Петрана
На Петковден в шест старозагорски села подготвят празник за жители и гости
Защо на 14 октомври се коли черна кокошка?
Преподобна Петка е наречена още Българска
Почерпили се на празника Петковден шофьори спипа полицията в Пиринско. В празничния ден на улица "Цар Борис III" в Якоруда е спрян за проверка лек авт...
Ден на града празнува Трън за поредна година на Петковден. Честването на небесната закрилница на трънчани св. Петка започна с празнична св. Литургия...
Чудодейно аязмо събра стотици жители и гости на симитлийското село Полена навръх Петковден. Рано сутринта празникът започна при останките от древен хр...
На 14 октомври отбелязваме църковния празник Света Петка.По този повод във всички епархии на Българската православна църква ще бъде почетена паметта н...
София. С празнична Света Литургия във всички епархии на Българската православна църква започва да се чества празникът на една от най-почитаните светиц...
София. Православните християни днес празнуват празника на преподобната Петка - Параскева Търновска, наричан още Петковден. Той се смята за завършек н...