Всичко по темата заплаха

Заплахи разтърсиха полетите в Европа, два самолета кацнаха в София
Машини от Лондон и Брюксел бяха предупредени за опасност, унгарски изтребители ескортираха три гражд...
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Машини от Лондон и Брюксел бяха предупредени за опасност, унгарски изтребители ескортираха три гражд...
От „Скай“ заявиха, че засега няма да предоставят допълнителни коментари по случая
Случаят е от пловдивското училище „Св.Св. Кирил и Методий“
Сигнали за бомби тази сутрин имаше в Стара Загора, Пловдив, Хасково и Добричко
Става дума за учебни заведения в Стара Загора, Враца, Варна и София
28-годишната пловдивчанка Гергана Неделчева има психично заболяване
Мерките за сигурност на железопътните гари и обществените места в града са засилени
От киберексперти на ГДБОП са предприети действия
Сагата продължава вече повече от три месеца
Единият е получил патрон в пощенската си кутия