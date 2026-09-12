Възстановиха ценен възрожденски иконостас в София
При ремонта на храм „Св. Мина“ под слоеве боя е открита оригинална живопис от XIX век
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При ремонта на храм „Св. Мина“ под слоеве боя е открита оригинална живопис от XIX век
Индустриалецът, подкрепил десетки културни и образователни каузи, стана почетен гражданин на града - музей
Дарителството и социалната отговорност
Родолюбецът е начело на дарителски програми, които създават траен резултат в областта на демографското и духовното развитие, образованието, културата,...
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На "Армията" отново спрягат Цоло Вутов за акционер