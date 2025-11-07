Да даряваш вяра, знание и светлина – каузата на проф. Цоло Вутов

На тържественото събитие „Чудесата на България“, посветено на Деня на народните будители – 1 ноември, проф. дтн инж. Цоло Вутов бе сред отличените дарители за изключителен принос в съхраняването на духовното наследство на България.

Наградата е признание за дългогодишната му дейност и множеството реализирани проекти в подкрепа на духовността, културата и образованието – част от широката му благотворителна мисия. Отличието за проф. Вутов връчи вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел, който бе в България специално за спектакъла в Народния театър.

Дарителството и социалната отговорност са трайна част от идентичността на Група ГЕОТЕХМИН, която проф. Вутов ръководи повече от три десетилетия. Неговата философия е: „Истинският растеж се измерва не само с резултатите в бизнеса, а с доброто, което оставяме след себе си.“

През годините с дарения на проф. Вутов и дружествата от Групата са реализирани хиляди инициативи в областта на духовното и материалното наследство, образованието, здравеопазването, инфраструктурата, културата, опазването на природата, социални каузи и помощта при бедствия.

„Българските добродетели“ – кауза, която обединява

През 2018 г. по негова инициатива е създадена Благотворителна програма „Българските добродетели“, превърнала се в символ на партньорство между бизнеса и обществото в името на добрите дела. Обединявайки Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой, Геотрейдинг и стотици служители, програмата реализира значими проекти с дълготрайно въздействие в София, община Етрополе, Средногорието и редица други общини.

От ремонти на училища, детски градини и издигане на църкви до инициативи за опазване на природата – всяка дейност по програмата има една цел: по-добро качество на живот и по-силни общности.

За периода 2019 – 2025 г. са осъществени над 220 проекта, които оставят трайна следа в развитието на общините и вдъхновяват младите хора да градят бъдещето си тук, в България.

Дарителството – мост между поколенията

Сред най-ярките прояви на тази мисия е участието на проф. Вутов в изграждането на нови църкви като „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч, „Св. Рождество Христово“ в кв. „Младост“ и „Свето Благовещение“ в „Дружба“, както и реновирането на старинния храм „Св. Мина“ в София. С подкрепата на дружествата и личното дарителство на проф. Вутов са възстановени десетки паметници и исторически обекти – жива памет на българската духовност - например църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Бисер, църквата в с. Душанци, ремонта на покрива на 200-годишната църква „Успение Богородично“ и др.

С инициативи като „Култура и национална идентичност“, чрез която са дарени стотици хиляди книги, и образователния проект „Да направим филм“, проф. Вутов насърчава младото поколение, вярвайки, че знанието и добротата са най-силният капитал на човека.

Добродетелите – основа на устойчивото развитие

През 2025 г. програмата „Българските добродетели“ подкрепя десетки инициативи в Етрополе, Чавдар, Златица, Пирдоп, Мирково и София – от нови детски площадки и модерни училища до създаването на STEM центрове и безплатни медицински прегледи за местните жители.

В столицата бе възроден храмът „Св. Мина“ – един от най-старите православни храмове, архитектурно-художествен паметник на културата.

