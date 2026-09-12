Ванилови бисквитки от пластмасови бутилки! Как е възможно това?
Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
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Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
Необходими продукти и начин на приготвяне
Бисквитите съдържат тетрахидроканабинол, който дава най-силното токсично действие на канабис
Полицията, "Закрила на детето" и Детска педагогическа стая накрак
Елизабет I първа поръчва бисквитките да са с форма на човек
Това е обмислена от Русия схема за ограбване на богатството на Судан
Певицата решила да внесе радост в живота на хората
Майсторите използвали 1100 кг тесто, 105 кг мед, 32 кг подправки, 350 яйца и 30 кг захар
Тенисистите ни правили реклама, без да знаят Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 236 431 лв. на "Монделийз България Холдинг",...
Скъпо излезе на пенсионерка в Петрич получаването на „документи" от чужбина. На 73-годишната баба се обадил в четвъртък през деня на домашния телефон...
Пловдив. Жена откри живи червеи в пакет бисквити, купени от голяма търговска верига в Пловдив, съобщи Нова телевизия. Венета Тодорова е майка на 10 м...
Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения на ЗЗК от страна на "Монделийз България Холд...
Рио. Властите в Бразилия са конфискували пратка с 2,5 тона канабис, предаде РИА "Новости". Наркотикът е намерен в камион с товар от бисквити. Камионъ...
Стара Загора. Възрастна жена от старозагорското с. Дъбово е била заблудена от неизвестен ало-измамник, който успял да измъкне от нея 1100 лв. за кутия...
Стара Загора. 82 - годишна жена от Стара Загора плати 2 000 лева за да получи насреща пакет с брашно. Възрастната старозагорка е подала сигнал за изм...
Пуснали негова снимка с честитка и лого на 16 май