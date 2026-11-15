Буранията на Дядо Епифаний: две специални съставки
Атонската версия се приготвя с прясно зеле
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Атонската версия се приготвя с прясно зеле
Монахът Епифаний изнесе кулинарни уроци по време на Църногорския събор
Благоевград. От липса на адекватно държавно отношение се оплака игуменът на Роженския манастир Епифаний. В началото на месец април миналата година про...