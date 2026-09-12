Как една тежка катастрофа промени индустрия за милиарди
Три жени създават козметични чудеса
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Три жени създават козметични чудеса
Нови технологии използват гъби, изкуствен интелект и ферментация
Биотехнологиите са бизнесът на служебния министър на икономиката
Ню Йорк. „България трябва да изнася иновативни продукти с висока добавена стойност. Иновациите са основен двигател за постигането на ускорен икономиче...