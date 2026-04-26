Над 250 млади творци разпалиха магията на "Театрални искри"

Завърши IV-ият национален фестивал на детско-юношеското театрално изкуство „Театрални искри“, организиран от НЧ „Искра-1860“ с председател Теодора Иванова и с арт директор Лъчезар Йорданов, под патронажа на кмета на община Казанлък – Галина Стоянова. Кметът изразява благодарност към НЧ „Искра-1860“, в лицето на председателя, за обогатяването на културния календар на общината с това значимо събитие.



Фестивалът се проведе в Казанлък и събра над 250 участници, обединени в повече от 20 театрални трупи от цялата страна.



В рамките на четирите фестивални дни се проведоха и разнообразни съпътстващи работилници, насочени към развитие на театралните умения на младите таланти.



Специалната награда на кмета беше присъдена на спектакъла „Приключения опасни със герои сладкогласни“ на Театрална школа „Жест“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. Наградата беше връчена от заместник-кмета Сребра Касева от името на кмета.



В поздравителния адрес до г-жа Теодора Иванова кметът Галина Стоянова изразява своето възхищение от усилията за съхраняване и развитие на театралното изкуство сред младите:



„Пожелавам Ви здраве, енергия и още много бъдещи успехи в благородната Ви мисия. Нека фестивалът продължава да се развива и да запалва нови театрални искри в сърцата на младите творци!“



С всяко следващо издание фестивалът утвърждава своето място като значим културен форум, който вдъхновява, развива и подкрепя младите таланти в България.





