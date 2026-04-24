Културният център „Проф. Петър Жеков“ отбеляза 10 години развитие на млади таланти

Културният център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ отбеляза 10-годишнината от даряването на сградата от сестрата на проф. Петър Жеков – Мария Жекова. Тя дарява сградата на Община Стара Загора с волята тя да се превърне в културен център, носещ името на проф. Петър Жеков, в полза на талантливите деца от Стара Загора.

Зам.-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова приветства домакините и гостите: „С днешното събитие изразяваме своята благодарност към Мария Жекова за дарението на сградата, която се превърна в Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“.

Тя подчерта, че ежедневното присъствие на учениците в школите е ясен знак, че центърът предоставя отлична среда за развитие на техните таланти, умения и личност. Заместник-кметът сподели, че Община Стара Загора, съвместно с Центъра за подкрепа на личностното развитие, ще реализира проект в подкрепа на талантливи деца. Заместник-кметът Надежда Чакърова изрази благодарност и към д-р Милен Алагенски – директор на ЦПЛР – Стара Загора, като представи новия стенопис на входа на КЦДД „Петър Жеков“, който пресъздава живота на професора.

Директорът на НУМСИ „Христина Морфова“ Красимир Къшев също приветства гостите и сподели лични спомени за проф. Петър Жеков, който е оказал значително влияние върху музикалния живот в града.

Гостите се насладиха на концерт, подготвен от класовете по класическо пеене на Костадин Чамов и Нина Димитрова, както и от класа по пиано на Георги Белчев и Павлина Кангалова.

На събитието присъстваха още общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, заместник-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева, началникът на отдел „Образование“ Станимира Димитрова, заместник-директорът на ЦПЛР – Стара Загора Стоянка Димитрова и директорът на СУ „Иван Вазов“ Динко Цвятков.

