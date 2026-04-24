Културният център „Проф. Петър Жеков“ отбеляза 10 години развитие на млади таланти

Зам.-кметът Надежда Чакърова акцентира върху ролята на Културния център „Проф. Петър Жеков“ за изграждането на млади творци

Културният център „Проф. Петър Жеков“ отбеляза 10 години развитие на млади таланти
24 апр 26 | 12:39
111
Никол Симова

Културният център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ отбеляза 10-годишнината от даряването на сградата от сестрата на проф. Петър Жеков – Мария Жекова. Тя дарява сградата на Община Стара Загора с волята тя да се превърне в културен център, носещ името на проф. Петър Жеков, в полза на талантливите деца от Стара Загора.

Зам.-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова приветства домакините и гостите: „С днешното събитие изразяваме своята благодарност към Мария Жекова за дарението на сградата, която се превърна в Културен център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“.

Тя подчерта, че ежедневното присъствие на учениците в школите е ясен знак, че центърът предоставя отлична среда за развитие на техните таланти, умения и личност. Заместник-кметът сподели, че Община Стара Загора, съвместно с Центъра за подкрепа на личностното развитие, ще реализира проект в подкрепа на талантливи деца. Заместник-кметът Надежда Чакърова изрази благодарност и към д-р Милен Алагенски – директор на ЦПЛР – Стара Загора, като представи новия стенопис на входа на КЦДД „Петър Жеков“, който пресъздава живота на професора.

Директорът на НУМСИ „Христина Морфова“ Красимир Къшев също приветства гостите и сподели лични спомени за проф. Петър Жеков, който е оказал значително влияние върху музикалния живот в града.

Гостите се насладиха на концерт, подготвен от класовете по класическо пеене на Костадин Чамов и Нина Димитрова, както и от класа по пиано на Георги Белчев и Павлина Кангалова.

На събитието присъстваха още общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, заместник-кметът с ресор „Култура и туризъм“ Милена Желева, началникът на отдел „Образование“ Станимира Димитрова, заместник-директорът на ЦПЛР – Стара Загора Стоянка Димитрова и директорът на СУ „Иван Вазов“ Динко Цвятков.

Автор Никол Симова
