Наградиха победителите в конкурса за идейни проекти за визията на новото кръгово кръстовище в Казанлък

Главният архитект на Община Казанлък Христо Инджов и арх. Петя Георгиева наградиха участниците в конкурса за идейни проекти за визията на изграждащото се кръстовище при западния вход на града.



На събитието всички отличени участниците, се запознаха един с друг и обмениха мнения в откровен разговор.



Големите победители са Елизавета Фурман и Александър Николов – ученици от 9. и 11. клас на ПГ „Иван Хаджиенов“.

Второ място зае Стелиан Иванов, а трето – Димана Чернев.Поощрителна награда получи 12-годишният Кристиан Тонев, който сам е подал документите си въпреки възрастовото ограничение.



В разговора участниците заявиха, че одобряват проекта на кръговото кръстовище. Те откроиха както визията му, така и практическите му предимства – по-ниска скорост на движение и възможност за безопасно включване от търговските обекти в района, което досега е било затруднено.Положително бе оценена и идеята за продължаване на велоалеята.



Участниците благодариха на кмета за предоставената възможност да се включат в инициативата. Арх. Инджов подчерта, че още в началото това е било условие, заложено от кмета Галина Стоянова- проектът да бъде избран с участието на местната общност.



Община Казанлък продължава да работи за по-безопасна и функционална градска среда с активното участие на младите хора.





