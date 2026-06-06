Верижна катастрофа край Пловдив, ранена е жена

Тежка верижна катастрофа се е случила на Околовръстния път на Пловдив, след Коматевско шосе в посока автомагистрала „Тракия“.

В инцидента са участвали най-малко три автомобила. Вследствие на сблъсъка движението в района е силно затруднено, като се образуват колони от автомобили и преминаването се извършва бавно.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който преглежда пострадала жена. Към момента няма официална информация за състоянието ѝ и тежестта на нараняванията, както и какво е състоянието на останалите участници в катастрофата.

Шофьорите, които пътуват в района, е препоръчително да се движат с повишено внимание, пише "Трафикнюз".

Снимки "Трафикнюз".

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