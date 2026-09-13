Шишков отсече! Ето го трайното решение на проблема с трафика през Владая
Околовръстният път е истинското изходно трасе на София към Южна България
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Околовръстният път е истинското изходно трасе на София към Южна България
На място е пристигнал екип на Спешна помощ
Очаква се тогава да му бъде връчена глоба в размер на 3000 лв.
Няма информация за пострадали, но колите са с доста материални щети
Къде е огромното задръстване
Движението е затруднено, страшни задръствания
Огнена стихия до голям магазин
30 дни нова тапа в столицата
Кога ще се извършват техническите дейности
Инцидентът е станал в близост до Казичене
Не минавайте по този маршрут
Прокуратурата изнесе шокиращи факти
Десет коли се нанизаха една в друга
Всичко е блокирано
Ремонтът е част от ангажимента ни към столичани и гостите на София, написа премиерът Борисов във Фейсбук
Работата по големите инфраструктурни обекти не е спирала, обяви Борисов
Пресичала на необозначено място
Черният крайслер, от който изскочиха хората на Ториното и пребиха шофьора Васко Наумов на Околовръстното, се продава. Това става ясно от обява в сайта...
Тежка катастрофа е станала тази сутрин на бул. „Ботевградско шосе" и ул. „Рилска обител" в София. Ударили са се два автомобила, които са силно смачка...
Днес, към 12.45 часа, е постъпил сигнал за възникнал пътен инцидент на Околовръстния път в София, съобщават от МВР. Незабавно към мястото са насочени...