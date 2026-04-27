Вокална студия „Траяна глас“ представя годишния си концерт в Стара Загора

Вокална студия „Траяна глас“, с ръководител и вокален педагог Лиляна Дойчева, кани старозагорци на представяне на годишната си продукция. Концертът ще се състои на 29 април 2026 г. (сряда) от 18.30 ч. на сцената на Младежкия дом.

Възпитаниците на вокалната школа, създадена преди 21 години, са добре познати на старозагорската публика с разнообразните си сценични изяви през годините – концерти, мюзикъли, вокални спектакли и участия в почти всички важни събития в града. Студията е носител на награди от множество престижни международни музикални фестивали и конкурси.

Репертоарът на ВС „Траяна глас“ е жанрово разнообразен и съобразен с възрастовия диапазон на възпитаниците (от 7 до 19 години). Концертът ще включва оригинални детски песни, изпълнени от най-малките участници, както и поп и джаз хитове, представени от младежката група.

Поради пряката връзка на вокалния педагог с вокална група „Траяна“, повече от 10 години в репертоара са включени джаз обработки на многогласни народни песни. Този акцент е високо ценен от публиката. И тази година не прави изключение – продукцията на студията ще предложи това стилово разнообразие от красива музика.

Информацията е предоставена от ЦПЛР – Стара Загора

