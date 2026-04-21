Светът навлиза в нов период. Посланията от форума в Анталия

Светът навлиза в период на нарастваща несигурност, която вече не се възприема като временна криза, а като трайна характеристика на международната система. В този контекст дипломацията все по-ясно се очертава като основния инструмент за управление на конфликти и търсене на общи решения.

Това бе и основното послание от Дипломатическия форум в Анталия, който се проведе в конгресния център NEST в Белек и събра представители на около 150 държави и десетки международни организации. В рамките на три дни форумът се превърна в една от най-големите глобални платформи за обсъждане на международни кризи, с участието на хиляди участници и десетки висши държавни представители.

Турският външен министър Хакан Фидан подчерта, че несигурността, конфликтите и кризите вече се преплитат и взаимно се усилват, което изисква нов подход към международните отношения. Според него дипломацията трябва да бъде активен механизъм за предотвратяване на конфликти, възстановяване на диалог и създаване на основа за общо бъдеще. Той акцентира и върху необходимостта от по-справедлив и приобщаващ международен ред, като предупреди, че сегашната система не успява да решава кризите, а често ги задълбочава.

При откриването на форума президентът Реджеп Тайип Ердоган също подчерта, че светът се намира в критичен преходен момент, белязан не само от промяна в баланса на силите, но и от „криза на посоката“, която изисква преосмисляне на глобалните принципи и механизми за управление.

Форумът бе белязан и от интензивни дипломатически контакти по ключови международни теми – включително ситуацията в Близкия изток и напрежението около ядрената програма на Иран. Срещите между лидери на регионални държави и дискусиите около позициите на САЩ и Техеран показаха, че Анталия се утвърждава като важна сцена за паралелна дипломация и неформален диалог в условия на глобални кризи.

В крайна сметка форумът очерта ясна картина: светът навлиза в по-сложна и нестабилна епоха, в която ефективната дипломация и реформата на международния ред се превръщат в ключово условие за предотвратяване на нови конфликти и за търсене на устойчиво глобално равновесие.

