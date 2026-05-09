Истина ли е. Джиро-то спасява огромен бизнес у нас

Най-голямото спортно състезание, правено у нас - Джиро д'Италия, започна от Несебър преди ден, за да стигне в неделя до Пловдив и София. Велико Търново и Бургас са другите два родни града, които са в играта. Колоездачите ще изминат три етапа, преди да се завърнат в родината на надпреварата. Подобен форум никога не е само спорт.

Служебното правителство на Андрей Гюров реши да направи тазгодишната рекламна кампания на туристическия сезон въз основа на Джирото. Доста иновативен ход, но ефектът тепърва ще става ясен. Факт, Джирото може да бъде виаграта, която да вдигне сектора, който е притиснат жестоко от войните в Иран и Украйна, поскъпващите самолетни билети, липса на работници и летящи цени на храните.

"Джиро д'Италия олицетворява енту​сиазъм, страст и емоции, а всичко това е и туризмът", каза министърът на туризма Ирена Георгиева на официалното откриване в Бургас. По думите й, чрез състезанието България ще има възможност да представи Черноморието, планините, историята и древната си култура пред международната аудитория. Министърът изрази надежда, че зрителите в страната и по света ще бъдат провокирани да посетят България след края на надпреварата.

Георгиева посочи, че анализите показват дълготраен туристически ефект от домакинството на етапи от колоездачната обиколка - между 6 и 24 месеца след събитието. Всеки трети, посетил страна домакин, отново се връща в нея.

Бургаската община, която заслужи оценка "перфето" от участниците, очаква 30 000 туристи в града покрай състезанието.

По улиците на София също вече се чува здраво италианска реч. Българи от Ситито пък съобщиха пред медията ни, че една от големите консултантски компании в Лондон организирала традиционен семинар със стажанти в българската столица. С единствен аргумент - да го съчетае с Джирото. Въобще, градският туризъм явно ще намаже, макар и далеч от мащабите на Будапеща, където цените на нощувка покрай финала за Шампионската лига между Арсенал и ПСЖ удариха 1000 евро и нагоре!

Няма наплив по морските ни курорти, където вече има отворени хотели. Феновет​е, идв​ащи заради Джирото, не са толкова много. Но пък там спят доста от отборите и придружаващите ги медии от цял свят. Не е малко, защото всички звезди пускат по цял ден снимки и клипчета в социалните мрежи, като задължително се отбелязват от Несебър, Бургас и т.н. А това са хора, следвани от милиони.

А какъв ще бъде ефектът върху туризма ни след 6 или 24 месеца, предстои да видим. Със сигурност зависи от всеки един българин, ангажиран покрай грандиозното спортно състезание - от премиер и кметове до сервитьора и камериерката. Знаем, понякога една усмивка върши повече работа и от най-хубавата хотелска стая., пише Марица.

