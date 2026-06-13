Истина ли е. Джиро-то спасява огромен бизнес у нас
Подобен форум никога не е само спорт
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Подобен форум никога не е само спорт
Тею Гейгън Харт от отбора на "Инеос" триумфира в Джирото за първи път
Нидерландецът Вилко Келдерман поведе в класирането
Портегалецът Алмейда продължава да води в генералното класиране
Алекс Доусет спечели осмия етап, Жозе Алмейда продължава да води в генералното класиране
Филипо Гана взе петия етап
Двама водят в генералното класиране
Диего Уилис изпревари във финалния спринт Петер Саган
Филипо Гана спечели първия етап
Джиросването на акциите е пунта мара, обяви проф. Герджиков
Над 3000 са се записали да стартират
Ричард Карапас финишира като №1 в 102-ото издание на колоездачната Обиколка на Италия
Нанс Петерс с първи успех в голяма колоездачна обиколка
Карапас от Еквадор продължава да води в генералното класиране
Калеб Юън триумфира в 221-километровия етап от Карпи до Нови Лиджуре
Маснада взе шестия етап
Николай Михайлов ще кара с националния флаг на гърдите си на Обиколката на Италия. Той постигна исторически успех за родното колоездене предвид факта,...
Историческа новина дойде от турския град Селджук. Страната ни най-сетне ще има свой представител в едно от най-престижните състезания в този спорт - O...