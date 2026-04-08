Инфлацията вече излиза извън контрол! Тревожна прогноза за цените у нас

„Инфлацията вече излиза извън контрол.“ С тази тревожна оценка финансовият журналист Стефан Антонов очерта посоката, в която се движат цените на основните стоки на фона на глобалното напрежение и сътресенията на енергийните пазари.

Темата беше коментирана пред Нова телевизия, където експерти предупредиха, че ефектът от кризата тепърва ще се усеща.

Пазарите реагират, но реалният недостиг остава

Енергийният експерт Мартин Владимиров подчерта, че спадът при горивата засега е по-скоро привиден.

„Кризата на петролните пазари ясно показва, че страните, които зависят повече от вноса на изкопаеми горива, са по-уязвими, а тяхната индустрия е по-малко конкурентоспособна. При такива шокови ситуации ефектът върху цените на енергията са много по-чувствителни и резки. Това, което трябва да променим, е начинът, по който произвеждаме и потребяваме енергия“, коментира той.

По думите му в момента има сериозен недостиг на физическите пазари на суров нефт и петролни горива, което означава, че поевтиняването може да се окаже краткотрайно.

Несигурността удря икономиката

Финансистът Левон Хампарцумян също очерта мрачна картина, в която предвидимостта липсва.

„Пазарите остойностяват тази несигурност, като скачат нагоре. Но дори утре всичко да се стабилизира, ще отнеме време чисто технологично, докато физическите пазари се възстановят. За една голяма рафинерия, която е спряла работа, може да отнеме месеци, докато влезе отново в индустриален производствен режим, дори да не е бомбардирана“, коментира той.

Това означава, че дори при бързо политическо решение, икономическият ефект няма да изчезне веднага.

Цените вече растат - и без войната

Стефан Антонов посочи, че инфлационният натиск е бил налице още преди конфликта.

„Още преди да започне военният конфликт, данните за ДДС като приходи в бюджета показаха, че той расте с 13% през януари спрямо миналия януари и с 22% през февруари спрямо миналия февруари. Имаме висока инфлация още преди конфликта, той я ускорява. Ако в един момент се стигне до споразумение, може да очакваме ценовият ефект от този конфликт да отпадне. Ако няма успокояване, трябва да си мислим за нещо много по-сериозно - че светът, който познаваме, вече се променя и има много голяма геополитическа несигурност“, каза той.

По думите му най-силно поскъпването вече се усеща при храните, като особено рязък е ръстът при плодовете и зеленчуците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com