Еврото тръгна нагоре. Силен скок спрямо долара раздвижи пазарите

Курсът на еврото нарасна с почти 1% спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува на ниво от 1,1705 долара, което представлява ръст от 0,94% спрямо нивото на затваряне от предходната сесия.

Европейска централна банка определи във вторник референтен курс от 1,1557 долара за едно евро.

В същото време еврото отчита леко снижение спрямо британската лира - с 0,14%, както и спрямо швейцарския франк и японската йена - съответно с 0,35% и 0,01%.

Засилването на еврото идва на фона на отслабването на щатския долар, който е под натиск след последните геополитически събития и пренареждане на инвеститорските стратегии. Част от пазарните участници се насочват към европейската валута като по-стабилна алтернатива в условия на несигурност.

Анализатори отбелязват, че движението може да бъде краткосрочно, тъй като предстоящите икономически данни от САЩ, особено за инфлацията, ще окажат ключово влияние върху курса на долара. Ако натискът върху американската валута се запази, еврото може да продължи възходящата си тенденция и през следващите дни.

