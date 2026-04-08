Златото полудя! Рязък скок след срив на петрола и долара

Цената на златото направи мощен скок и достигна триседмичен връх по време на азиатската търговия тази сутрин, след като геополитическото напрежение рязко се пренареди. Информацията показва ясно - инвеститорите масово се насочват към сигурния актив.

Към 09:30 ч. българско време спот цената на златото се изстреля с 2,6% до 4830,35 долара за тройунция - най-високото ниво от 19 март. Почти паралелно фючърсите на златото в САЩ също скочиха с 2,5% до 4849,25 долара за тройунция.

Това движение ясно показва силно възстановяване на интереса към благородния метал, който отново зае позицията си на ключов защитен актив при сътресения на пазарите.

Пазарите реагираха за минути

Скокът при златото дойде веднага след обявяването на двуседмично примирие между САЩ и Иран. Новината предизвика лавинообразна реакция - цените на петрола се сринаха с около 15%, рисковите активи поскъпнаха, а щатският долар отслабна.

Индексът на долара, който следи стойността му спрямо основни валути, спадна с близо 1%. Това автоматично направи златото по-евтино за инвеститорите извън САЩ и засили търсенето му.

Благородните метали последваха златото

Ралито не се ограничи само до златото. Среброто поскъпна с над 6% до 77,46 долара за тройунция, а платината добави повече от 5% и достигна 2046,80 долара.

Това показва широко движение в сектора на благородните метали, което обикновено се наблюдава при силни пазарни сътресения и промяна в очакванията на инвеститорите.

Какво следва - инфлацията е ключът

Въпреки рязкото покачване, пазарите остават напрегнати. Само преди месец златото поевтиня, докато петролът рязко поскъпна и засили страховете от инфлация, както и очакванията за по-дълго задържане на високите лихви от Федералния резерв на САЩ.

Сега вниманието е насочено към предстоящите данни за инфлацията в САЩ, които трябва да бъдат публикувани в петък. Именно те ще покажат дали последните сътресения в енергийния сектор вече се пренасят върху икономиката - и дали златото ще продължи възхода си.

