Икономисти предлагат замразяване на заплатите и пенсиите

Държавният бюджет върви по план с тази дупка, но не по плана на финансовото министерство, а по плана на всички икономисти, които в началото на годината предупреждавахме, че този бюджет няма как да бъде изпълнен. Нямаше как приходите да растат, както им се иска на политиците. Сега виждаме, че бюджета се движи според реалността.

Това коментира пред Нова тв Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива.

Но предупреди, че вдигането на данъците като мярка за спасяването на бюджета би било изключително вредно за българската икономика, защото това не решава никакъв проблем.

2% увеличаване на ДДС би донесло в хазната около 5 млрд. лв. Това не би решило никакъв структурен проблем, тъй като само увеличението на разходите НСИ за последните 5 години е в порядъка на около 15 млрд. лв. Т.е. увеличение на данъците няма да донесе нищо друго, освен натоварване на бизнеса и домакинствата, обясни той.

Тръгнали сме надолу и трудно ще се удържим оттук-нататък. Този бюджет беше направен с 4-годишна бюджетна прогноза. Предвидено е да има голям дефицит тази година, който да намалява през следващите години, посочи икономистът Васил Караиванов.

Той допълни, че за да се излезе от дълговата спирала, най-доброто решение е да се ограничат социалните плащания, което означава замразяване на минималната работна заплата и пенсиите за година - година и половина минимум. Това е инструмент за укротяване и на инфлацията.

Като нямат хората пари, не харчат. Колкото и грубо да звучи, така се укротява инфлация, посочи той.

Възнагражданията могат да се вдигат, само ако имаме добро изпълнение на бюджета. Трябва да се промени методиката, по която се определят заплатите, допълни Кръстев.

