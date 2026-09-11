Екстремно време: Над 40 градуса до дни!
Нова мощна вълна от субтропичен и северноафрикански въздух
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Нова мощна вълна от субтропичен и северноафрикански въздух
Причината за очакваното рязко затопляне е свързана с промяна в атмосферната циркулация и засилване на преноса на горещ въздух от юг към Балканския пол...
Добрата новина е, че българските язовири са в много добро състояние и са пълни
Прохладата е в планините
Ще има дъжд през август
Оранжев код за опасни жеги в 19 области
Африканска жега превзема страната
Идват непосилни температури
Жълт и оранжев код за опасно време
Чакат се над 40 градуса
Следобедните температури ще са направо екстремни
Опасно време в цялата страна
Очаква ни един от най-топлите дни в седмицата
Африканска жега от 40 градуса ще ни мъчи през юли, а горещините ще започнат още от втората половина на юни. Това предупреди климатологът Симеон Матев...