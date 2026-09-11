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Юли ни пържи с 40 градуса

Юли ни пържи с 40 градуса

Африканска жега от 40 градуса ще ни мъчи през юли, а горещините ще започнат още от втората половина на юни. Това предупреди климатологът Симеон Матев...

29 май | 6:00
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