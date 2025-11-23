Важен наш град остана само с един личен лекар

В навечерието на коледните празници Созопол е на прага на сериозен здравен проблем. Градът разчита само на един общопрактикуващ лекар при над 4000 постоянни жители. Общината се опитва спешно да намери решение, за да гарантира достъп до медицинска грижа.

Пациентите в тревога, един лекар на цял град

Ситуацията не е нова. Още преди три години единствената опора за местните пациенти остава д-р Йорданка Кръстева, след като колегата й напуска практиката в града. Тогава от Бургас идва д-р Даниела Робева и временно стабилизира положението. В края на ноември и тя обявява, че напуска.

Жителите се чувстват изоставени и объркани. „И аз не знам къде ще отида. Каза ни просто, че закрива практиката си в Созопол. При д-р Кръстева трябва да се прехвърля, но тя не приема пациенти, понеже има прекалено много“, казва пред бТВ жена, останала без личен лекар.

Други настояват за повече избор. „Градът трябва да има поне двама лични лекари, даже трима, за да имат хората избор“, коментира пациент. Трета жена споделя, че вече разчита на медици в Бургас, защото й е по-лесно да получи съдействие там.

Общината обещава стимули, но времето изтича

След отказите един след друг, общината е в търсене на нови лекари. „Към настоящия момент се водят разговори с четирима човека. Предлагаме социален пакет за битови и транспортни разходи. Планираме изграждане и на медицински център, за да има повече специалисти догодина“, заяви кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Д-р Робева трябва да освободи кабинета си на 1 януари. Но опитите за връзка с нея не дават резултат. Кабинетът й в Бургас е заключен, а единственият останал личен лекар в Созопол отказва изяви пред камера. Д-р Кръстева работи на предела на възможностите си. „Когато ѝ се обадим за спешно нещо, тя се отзовава. Но е много трудно с един личен лекар“, казва местна жителка.

Национален проблем, който се задълбочава

Недостигът на джипита далеч не е само созополски проблем. За последните 20 години броят им в страната намалява рязко. „Основната причина е застаряването на кадрите. Колкото по-малко остават лекарите, толкова повече пациенти трябва да обслужват. Обикалят като бедуини. Това са последните мохикани в такива практики“, обяснява д-р Петко Желязков, председател на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.

От Съюза предупреждават, че скоро още общини ще споделят съдбата на Созопол. За разлика от морския град, много от тях няма да могат да предложат нито жилище, нито допълнителни стимули, за да привлекат медици.

