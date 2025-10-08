Още два града с големи щети от наводненията. Каква е картинката

След поройните дъждове, които само преди дни нанесоха сериозни щети в Царево, южната част на Бургаска област отново се изправи пред стихията на водата. Лозенец и Ахтопол бяха сред най-засегнатите населени места, след като силните валежи превърнаха улиците в реки и наводниха приземни етажи на сгради. Макар бедствието да отмина, последствията от него все още се усещат, а местните власти и доброволци не спират работа по овладяване на щетите.

Наводнени улици и тревожни спомени от 2023 година

Пороите на юг от Бургас нанесоха нови щети, като улици и приземни етажи в Лозенец и Ахтопол останаха под вода. Дни след бедствието, което причини значителни поражения в Царево, районът все още се бори с последиците от непрестанните дъждове.

„Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под приливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни пред Нова телевизия кметът на Лозенец Женя Ганджиева.

В най-ниската част на селото са построени хотели, които също са били засегнати. „Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, уточни Ганджиева.

По думите ѝ жителите на района са силно притеснени, особено след миналогодишното наводнение от 2023 г. Днес се извършват огледи на щетите, тъй като на места все още има наводнени приземни етажи, докато учениците вече се връщат по класните стаи.

Реакция на властите и кампания за помощ

Заместник-кметът на Царево Денис Диханов също увери, че ситуацията е под контрол. „Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли”, заяви той и добави: „Следва много работа.“

Властите в Царево вече са предприели действия за подпомагане на пострадалите. Община Царево обяви официално кампания в помощ на жителите, чиито домове и имоти са засегнати от новите наводнения. Очаква се през следващите дни да започне и по-широка инициатива за възстановяване на инфраструктурата и превенция на бъдещи бедствия.

