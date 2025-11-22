Наводнения и щети след бурята в Благоевградско

Проливните дъждове предизвикаха сериозни наводнения в Благоевградска област. Градската река в Разлог излезе от коритото си, а в Петрич буря с гръмотевици и градушка предизвика щети и наводнени домове.

Ситуацията остава напрегната, въпреки че тази сутрин валежите отслабват.

Не така беше обаче в нощните часове, когато Петрич и Сандански бяха ударени от водната стихия. Тежка техника и екипи на пожарните служби и общинските аварийно-спасителни формирования работиха по отводняване на мазета, улици, пътища и мостове. В Петричко се е стигнало и до свличане на земна маса между населени места. Заради необичайно топлото време падна и краткотрайна градушка.

В Разлог ситуацията ескалира малко преди полунощ, когато реката Язо преля и заля улица, по чието трасе преминава каналът. Заради риска водата да достигне до сградите в града бяха струпани аварийни екипи и техника, за да се отклони потокът навреме. По оценка на кмета Красимир Герчев няма сериозни щети.

От областната пожарна служба съобщиха, че са се отзовали на десетки сигнали – както за наводнени домове и улици, така и за пожари, вероятно причинени от къси съединения по време на бурята. От областния щаб по бедствия и аварии са издадени предупреждения към всички общини в района за постоянен контрол на планинските реки и язовирите.

