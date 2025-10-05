След потопа: Държавата влиза в Елените и Царево

След опустошителните валежи в Бургас, Царево, „Елените“ и „Свети Влас“, вниманието на държавата се насочва към причините за бедствието.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов обяви, че трагедията ще бъде разследвана в дълбочина – от строителния контрол до действията на местната власт.

Докато обстановката постепенно се нормализира, хората в пострадалите райони все още живеят в страх от нови проливни дъждове.

Проверки по морето и съболезнования от властта

Обстановката в Бургас, Царево, „Елените“ и „Свети Влас“ след интензивните валежи в петък постепенно се нормализира, но хората там продължават да се притесняват от нови валежи. В ефира на бТВ министър Иван Иванов изрази съболезнования към близките на загиналите и подчерта, че причините за трагедията ще бъдат разследвани.

„Причините трябва да се установят на всяка цена. Важно е да се изясни дали има човешка намеса и дали бедствието е могло да бъде избегнато“, заяви министърът.

ДНСК, АПИ и ВиК с проверки на терен

По думите на Иванов Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Български ВиК Холдинг“ вече извършват проверки на място. Ще се установява не само мащабът на щетите, но и дали общините са изпълнили предписанията за премахване на незаконни постройки, допълни министърът.

Иванов уточни, че разрешенията за строеж и контролът върху тях са изцяло в компетенциите на общините. Той подчерта, че разследващите органи – прокуратурата и МВР – ще трябва да отговорят дали някой е „спечелил пари, за да си затвори очите“. По думите му вече са образувани три досъдебни производства.

Природата не е виновна сама

„Не е характерно за сезона да се случват такива климатични явления, но институциите трябва да са готови целогодишно за всякакви ситуации. Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции“, каза Иванов.

Министърът обърна внимание и на проблемите с непочистените пътища и неосветените тунели по автомагистрала „Хемус“. Според него пътноподдържащите фирми са допуснали сериозни пропуски, въпреки че при предишни снеговалежи са се справяли добре.

„Наложени са им максималните санкции по договорите. Няма да им бъде платено нищо за тази ситуация, а следващата стъпка е прекратяване на отношенията“, поясни Иванов.

Тъмни тунели и светлина от генератори

По повод тъмните тунели по „Хемус“ министърът обясни, че проблемът е причинен от сериозна авария в електропреносната мрежа и е в компетенциите на ЕРП дружеството в региона, а не на АПИ.

По думите му осветление вече е осигурено с резервни генератори, но зрители на бТВ сигнализират, че в някои участъци все още е тъмно. Така, докато държавата обещава отговори и разследвания, жителите на Южното Черноморие очакват не само по-добро време, но и справедливост за погубените човешки животи.

