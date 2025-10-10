Извънредно: Янтра преля, разпоредиха спешни мерки

Рязко се повиши нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово.

Реката вече е достигнала ниво от над 5 метра и е започнала да залива обработваема земя, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от БГНЕС.

Над 200 л/кв. метър дъжд падна в Русенско през изминалите дни.

В четвъртък Янтра заля входа на храма „Свети 40 мъченици“ във Велико Търново, в село Николово беше компрометирана дига на язовира и разпоредена евакуация на населението.

Смята се, че приливът на вода идва от течението на Янтра в района на областите Габрово и Велико Търново.

По първоначална информация високото ниво на реката е довело до компрометиране на пътния мост, преминаващ близо до русенското село Долна Студена, община Ценово.

Предстоят огледи, информира Драганов.

При необходимост съоръжението ще бъде временно затворено.

Очаква се специализираха техника, включително багери и кранове, да бъдат изпратени на място за отстраняване на дърветата, подприщили течението на реката точно в района на моста.

Областният управител обясни, че дърветата са завлечени от силното течение по-нагоре по река Янтра. Той е в постоянен контакт с кмета на Ценово д-р Петър Петров и кмета на Долна Студена Николай Николов, а също и с всички държавни структури. Ако се наложи, ще бъдат предприети мерки за оформяне на допълнителни временни защитни диги, обясни Драганов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com