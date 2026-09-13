Черни Лом преля: Априлово на ръба на евакуация
Областният управител пътува към засегнатия район
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Областният управител пътува към засегнатия район
Над 200 л/кв. метър дъжд падна в Русенско през изминалите дни
Язовир Македноци в Кърджалийско е прелял. Водите от него са придошли в село със същото име, намиращо се в непосредствена близост до него. Къщи и двор...
Разград. Проливен дъжд, изсипал се в събота привечер, наводни разградското село Каменово. Местната река Топчийска преляла от коритото си и напълнила с...
Търговище. "Язовир в търговищкото село Априлово е прелял тази сутрин", каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението...