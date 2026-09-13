Всичко за Преля

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Язовир в Кърджалийско преля

Язовир в Кърджалийско преля

Язовир Македноци в Кърджалийско е прелял. Водите от него са придошли в село със същото име, намиращо се в непосредствена близост до него. Къщи и двор...

04 декември | 8:11
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Преля язовир в Търговищко

Преля язовир в Търговищко

Търговище. "Язовир в търговищкото село Априлово е прелял тази сутрин", каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението...

31 май | 11:35
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