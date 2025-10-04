Кметът на Царево произнесе присъдата за трагичните наводнения

Царево отново се изправи срещу природна стихия, по-силна дори от миналогодишното бедствие. Само за няколко часа над града и околните села се изляха 450 литра на квадратен метър – порой, който превърна улиците в реки и остави след себе си милионни щети. Въпреки предварителната готовност на екипите, общината съобщава за разрушена инфраструктура и сериозни поражения по вече ремонтирани обекти.

„Видяхме водна стихия по-силна от 2023 година“

„Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти“, заяви в ефира на бТВ кметът на община Царево Марин Киров.

По думите му, въпреки предприетите превантивни действия, истинският проблем е друг – липсата на цялостна корекция на река Черна. „Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена два пъти. Тук основният проблем е корекцията на реката от устието ѝ до село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“, предупреди кметът.

Щетите, по първоначални оценки, възлизат на около 50 милиона лева. „Близо 40 милиона от тях вече бяха подавани след предходното бедствие – това са обекти, които бяха частично възстановени, но сега са напълно компрометирани“, допълни Киров.

Градът под напрежение, службите на ръба

Според началника на пожарната в Царево, главен инспектор Кирил Киряков, бедствието не е изненадало властите. „Бяхме подготвени, бяха подсилени дежурствата още предишния ден, щабът работеше“, посочи той. Въпреки това мащабът на валежите е бил извън всякакви предвиждания. „Вчера в края на деня отчетохме 14 повиквания, като рисковите бяха по-малко, в самото начало. Организационно не бих казал, че имаме пропуски – това са нашите възможности“, каза още Киряков.

За жителите на Царево и региона обаче нощта на пороя ще остане като поредното напомняне, че без сериозни инвестиции в речните корекции Странджа може да се превърне в сцена на нови бедствия. А следите от тази водна стихия ще се виждат дълго след като водата се оттегли.

