Страшна напаст в Пазарджишко, влиза в домовете на хората
Местните зеленчукопроизводители бият аларма и молят за помощ
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Местните зеленчукопроизводители бият аларма и молят за помощ
Зеленчукопроизводители отново са готови за протести заради нерегламентиран внос на некачествен зарзават. За това предупреди председателят на Сдружение...
Благоевград. Собственици на оранжерии в Пиринския край излизат на протести. Те настояват да се увеличи субсидията за новия програмен период 2015-2020...
Благоевград. Собственици на оранжерии в Пиринския край излизат на протести, ако не се увеличи субсидията за новия програмен период 2015-2020 г. Те оча...
Мобилните групи проверяват бусове от Гърция за некачествен зарзават Благоевград. Зеленчукопроизводители в Пиринския край организираха патрули по паза...
Варна. За втори път кандидатът за евродепутат Илияна Йотова се срещна със зеленчукопроизводители в Игнатиево, Варненско, след като получи от тях сигна...
Няма как да спрем евтиния зарзават от Европа
София. 3,5 млн. лева подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци обеща министърът на земеделието и храните Димитър Греков. Това стана ясно след...
София. От 1-ви октомври Министерството на земеделието и храните започва да прави регистър на зеленчукопроизводителите. Това съобщи заместник-министър...
Производителите ще могат да влязат безплатно в регистъра, обясни министър Димитър Греков
Правителството работи над диференцирана ставка за субсидиите
София. Производителите на зеленчуци- полско и оранжерийно производство, ще получат 1,5 милиона лева. Това бе решено на заседание на Управителният съв...
Земеделското министерство иска борси за продажба на родната продукция
Сандански. Зеленчукопроизводители протестираха за 13-ти пореден ден край Сандански. Днес протестът е бил кратък, без никакви инциденти, а в него са се...
Благоевград. 200 килограма домати дариха на социално слабите протестиращите срещу ниските им изкупни цени от благоевградско. Вместо да изхвърлят на ас...
Хасково. Мобилни екипи от 4 институции дебнат от сряда по границата с Гърция при ГКПП Капитан Петко войвода за вноса на плодове и зеленчуци. Служител...
Дългогодишни зеленчукопроизводители от Димитровградско изкорениха градините си и ги засадиха с жито и рапица. Кооператорите от свободно сдружение "Рак...