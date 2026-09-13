Мистериозна риба нахапа свирепо туристи
И двамата са с дълбоки рани и силна кръвозагуба, а експерти подозират тропически вид в Средиземно море
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И двамата са с дълбоки рани и силна кръвозагуба, а експерти подозират тропически вид в Средиземно море
Нилската водоплавка е достатъчно голяма, за да може да бъде видяна
Лекарите твърдят, че няма лекарство
Дори змията да е безобидна, ако ви ухапе, трябва да си биете тетанус, съветва змиеловец
Още миналата година то нахапало приятеля на убитата сега стопанка
По думите на проф. Ива Христова има рискове от алергични реакции
Има и интересна връзка с бирата
Много рядко ухапването от кърлеж води до заразяване
Най-често случаите са при деца
Една от контрольорките попадала на нередовна пътничка.
В Австралия има вече няколко жертви
139 души са потърсили медицинска помощ, след като са пострадали от паразитите, и то само за седмица
Влакната ще бъдат подобни на тези, които се използват за бронежилетки
Пепелянка е ухапала дете в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал в събота- близо до Природонаучния музей в града. Детето е закарано в УМБАЛ „Свети...
Община Благоевград трябва да плати 1500 лева на Б. Пендуркова, която била ухапана от безстопанствено куче. Окръжните магистрати потвърдиха решението н...
Мъж, ухапал полицай, е задържан от полицията в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сцената се е разиграла около 11:30 часа в понеделник....
Мъжът, който вчера отърва 7-годишно дете от лапите на питбул в "Надежда", е видял случващото се от колата си и хукнал да помага. Това обяви бащата на...
19-годишната Кендъл Дженър споделя, че в началото на кариерата й, която в момента върви нагоре, е имало и нелеки моменти. "Нямате представа колко мног...
Доста странна контузия получи звездата на "Байерн" Ариен Робен. По време на лагера на баварците в Доха той бе ухапан от крокодил. Холандецът и съотбор...
Благоевград. Млад мъж стана жертва на нападение на змия край река Струма в град Симитли. Николай Й. излязъл да се разходи в късния следобед във вторни...