Всичко за Ухапване

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Хванаха мъж, ухапал полицай

Хванаха мъж, ухапал полицай

Мъж, ухапал полицай, е задържан от полицията в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сцената се е разиграла около 11:30 часа в понеделник....

20 октомври | 12:22
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Крокодил ухапа Робен

Крокодил ухапа Робен

Доста странна контузия получи звездата на "Байерн" Ариен Робен. По време на лагера на баварците в Доха той бе ухапан от крокодил. Холандецът и съотбор...

17 януари | 19:34
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Отровна змия ухапа мъж

Отровна змия ухапа мъж

Благоевград. Млад мъж стана жертва на нападение на змия край река Струма в град Симитли. Николай Й. излязъл да се разходи в късния следобед във вторни...

27 август | 17:05
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