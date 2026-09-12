Огромен пробив! Гайдата ни влезе в ЮНЕСКО
#България. Поздравления! - обяви световната организация
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#България. Поздравления! - обяви световната организация
ЮНЕСКО дава зелена светлина за вписване на гайдарското изкуство в Представителния списък на човечеството
Станко Киров бе вписан в националната система „Живи човешки съкровища" за 2024 година
Фенове посрещат милиардера
Велосипедисти от Кюстендил тръгват на поход до Босилеград. Инициативата е на велоклуб „Гайда" към местното Туристическо дружество „Осогово". Походът...
Водещият от bTV почете Антоновден в църква Антон Хекимян по традиция на днешния си имен ден отиде на църква. "Успях да се добера до храма въпреки сне...
Страх ни е да пожелаем добро някому - ще вземе да му се сбъдне, казва поетесата от енергетиката Роса Соколова е родена на 29 април 1964 г. в село Орл...
Литературният салон в Кърджали отново отвори врати за ценители на поезията. Поводът беше представянето на новата книга със стихове на Роса Соколова „Н...
Смолян. Музиканти се прочуха със свои изпълнения на родопски мелодии от морето. Те бяха една от атракциите по родното Черноморие, която удиви много о...