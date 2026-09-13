Наричат най-дългото село у нас "Малкият Лондон". Къщите не се продават
Световноизвестни имена са тръгнали от райското местенце
Следете всички новини, анализи и коментари за Предела. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световноизвестни имена са тръгнали от райското местенце
Мястото е домакин на фолклорния фестивал „Пирин Пее”
Рев на мотори, рок музика и атрактивни надпревари разтърсват планините Рила и Пирин през уикенда. Хиляди рокери от страната и чужбина атакуваха местно...
Хиляди любители на моторите и рок музиката от страната и чужбина ще атакуват местността Предел от 22 до 24 юли за поредния си фестивал. Ревът на машин...
Сняг затрудни рано сутринта във вторник движението в прохода "Предела". Бялата покривка към 06,00 часа достигна 15 сантиметра. Заради това се наложи...
Мъж и жена пострадаха след челен удар в прохода Предела. Инцидентът е станал към 12.30 часа днес преди входа на Разлог.Водачът на лек автомобил "Опел...
Румънски шофьор загина в свирепа катастрофа в прохода Предел в ранните часове във вторник. Товарен автомобил „МАН", който превозва камъни за облицовка...
Благоевград. Въведена е забрана за преминаване на тежкотоварни превозни средства през прохода "Предел", каза Бисер Михайлов, управител за Благоевградс...
Два часа проходът Предел остана напълно затворен за движение. До блокадата се стигна заради закъсали малко преди обяд два тира в района на местността...
Благоевград. Десетки работници на пропадналия участък по пътя за Банско и пътници се разминаха на косъм със смъртта. Спирачките на товарен камион „МАН...
Предела. Два ТИР-а се сблъскаха челно на светофара, където се ремонтира пропадналия път Симитли - Банско. Пътят е затворен в двете посоки, а движениет...
Благоевград. Автомобили с гръцка регистрация и с летни гуми предизвикаха голямо задръстване в прохода Предела в понеделник вечерта. Много от тези коли...
Благоевград. Първата работна среща на Оперативното бюро за организиране на поредното издание на Събора за народно творчество „Пирин пее" се проведе въ...