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1000 рокери на Предела

1000 рокери на Предела

Рев на мотори, рок музика и атрактивни надпревари разтърсват планините Рила и Пирин през уикенда. Хиляди рокери от страната и чужбина атакуваха местно...

23 юли | 6:05
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