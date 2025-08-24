Бъркотия с въздушния трафик в Русия. Ограничение на полетите

Ограничения на полетите бяха въведени снощи на редица летища в Русия.

Сред летищата с нарушения на въздушния трафик бяха Пулково в Санкт Петербург, Храброво в Калининград, московското "Шереметиево", както и летищата в Нижни Новгород, Тамбов, Волгоград и Самара.

Авиокомпания "Россия" направи промени в разписанието на полетите си поради временните ограничения за пристигане и заминаване на самолети на летищата в Централна Русия и Санкт Петербург, заявиха от превозвача в Телеграм.

"Поради временни ограничения, въведени на 23 август за използване на въздушното пространство в районите на летищата в Централна Русия, включително летището в Санкт Петербург,

авиокомпания "Россия" е принудена да коригира разписанието си на полети",

се посочва в изявлението.

Националният авиопревозвач "Аерофлот" също съобщи, че "е принуден да направи промени в разписанието си поради временни ограничения за излитане и кацане на самолети на летищата в Москва, Санкт Петербург и Централна Русия".

Междувременно и от авиокомпания "Победа" обявиха, че променят разписанието на някои полетите поради ограничения на въздушното пространство.

На летище Пулково в Санкт Петербург над 50 полета са били забавени,

а други 30 пренасочени, съобщи пресслужбата на аеропорта.

Малко по-късно Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия обяви, че е възобновено нормалното функциониране на летище Пулково.

Въведени са временни ограничения и в периметъра на въздушното пространство на летище Шереметиево, посочват от московската аерогара в изявление.

Отбелязва се, че летището продължава да обслужва самолети на руски и чуждестранни авиокомпании, като полетите се приоритизират.

На летище Храброво в руския ексклав Калининград девет полета са били забавени. Други два са били отменени - до Санкт Петербург и Москва.

По-рано днес кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила украински дрон, летящ към Москва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com