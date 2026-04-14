След празничния пик - ограниченията на Дунав мост пак в сила

След краткото облекчение за великденските празници движението по Дунав мост при Русе отново е ограничено заради продължаващия основен ремонт. От 8:00 часа тази сутрин е възстановен регулираният режим на пропускане, при който автомобилите преминават поетапно в двете посоки. Въпреки това към момента трафикът остава спокоен и не се наблюдават сериозни задръствания. Ситуацията рязко контрастира със засиления поток от превозни средства по време на празничните дни.

Областният управител на Русе Орлин Пенков посочи, че тази година трафикът около Великден е бил значително по-интензивен в сравнение с предходната. По думите му през съоръжението са преминали над 30 000 превозни средства в двете посоки, като само в едната са отчетени над 18 000.

От този поток около 5000 са били тежкотоварни камиони, а над 13 000 - леки автомобили. Данните показват ясно натоварването върху ключовото съоръжение, което свързва България със Румъния и играе важна роля за трафика в региона.

След подновяването на ремонтните дейности е върнат и познатият режим на движение. Преминаването се извършва на разменни начала, като на всеки около 20 минути се пропускат автомобили първо в едната, а след това в другата посока.

Засега организацията позволява трафикът да се движи без сериозни забавяния, но при засилване на потока не са изключени временни струпвания, особено при тежкотоварните превозни средства.

