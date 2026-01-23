Камионите отново блокираха „Марица“ пред Капитан Андреево

Около 16 километра е тази сутрин колоната от товарни камиони на магистрала „Марица“ преди граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Ситуацията остава изключително динамична и се променя почти на всеки час, съобщиха за БТА от сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Хасково.

От няколко дни трафикът към и от Турция е изключително натоварен, като струпванията на тирове по магистралата нееднократно надхвърлиха 20 километра. Само вчера сутринта колоната достигна 25 километра, което наложи засилени мерки за контрол и безопасност. Общо 10 екипа на Пътна полиция, Магистрална полиция, Гранична полиция и Жандармерия регулират движението и извършват превантивна дейност срещу пътни инциденти. От Пътна полиция апелират водачите да шофират с повишено внимание, особено заради очакваните мъгли.

По данни на Агенция "Митници" за последното денонощие митническият пункт Капитан Андреево е обработил общо 2953 товарни автомобила, от които 1323 на вход и 1630 на изход. От регионалния пресцентър на агенцията в Свиленград уверяват, че пунктът работи на пълен капацитет, но интензивният поток продължава да създава сериозни задръствания.

Заради натрупващото се напрежение на 21 януари на съседния турски пункт Капъкуле се проведе двустранна работна среща между български и турски представители. Обсъдени бяха конкретни мерки за облекчаване на трафика и ускоряване на обработката на товарните автомобили. Беше отчетено и допълнително утежняване на ситуацията заради продължаващите протести на гръцките фермери, които вече втори месец водят до пренасочване на транспортните маршрути през България.

