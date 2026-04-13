САЩ блокират иранските пристанища от днес

Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че днес считано от 10:00 ч. източноамериканско време (17:30 ч. иранско) силите му ще блокират иранските пристанища, предадоха агенциите.

СЕНТКОМ уточни, че блокадата ще "се отнася за всички плавателни съдове, независимо от коя държава са", ако влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на Ислямската република.

Американското командване уточни, че същевременно ще позволи на всички кораби, плаващи между неирански пристанища, да прекосяват свободно Ормузкия проток.

Плаването в стратегическия морски коридор остана ограничено дори и след сключеното преди дни примирие във войната между САЩ и Израел и Иран. По данни на сайтове за наблюдение на морския трафик, от влизането в сила на спирането на огъня през протока са преминали около 40 граждански плавателни съда.

Вчера Вашингтон и Иран приключиха 21-часови преговори в пакистанската столица Исламабад без резултат, което прави съдбата на крехкото примирие, сключено преди дни между тях, несигурна.

Войната, която отне живота на хиляди хора и разтърси световните пазари, навлезе в седмата си седмица.

В публикация в Екс иранският външен министър Абас Арагчи посочи, че Ислямската република е преговаряла "добросъвестно" със САЩ за прекратяване на войната.

"Но точно когато оставаха буквално метри от финалната права до сключването на "Исламабадския мемоморандум за разбирателство" се натъкнахме на максималистки искания, променящи се публикации (в социалните мрежи) за целите и блокада", написа той.

Арагчи след това отправи заплахи, каквито и преди са се чували от иранските официални представители. "Добрата воля ражда добра воля. Вараждебността ражда враждебност."

Междувременно след новината за предстоящата блокада цената на петрола на международните пазари отново се покачи, след като преди това беше спаднала заради надежда, че сключеното примирие и преговорите в Исламабад може да доведат до прекратяване на войната.

