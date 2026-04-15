Ирански супертанкер проби блокадата на САЩ

Ирански супертанкер, срещу който са наложени санкции, премина през Ормузкия проток към иранското пристанище „Имам Хомейни“ въпреки блокадата, наложена от САЩ. Това съобщи иранската информационна агенция „Фарс“, цитирана от Ройтерс.

Този танкер от типа „Ви Ел Си Си“ (VLCC - Very Large Crude Carrier) има капацитет да превозва 2 милиона барела суров петрол, но не е ясно дали танкерът се връща с товар на борда, или е празен, пише БТА.

Над 15 американски военни кораба, сред които самолетоносач и десантен кораб с морски пехотинци, са разположени в Арабско море и в Оманския залив. Американската флотилия е блокирала движението на всички плавателни съдове от и към пристанищата в Иран.

Не е ясно къде точно се намира всеки кораб или кой би могъл да участва в блокадата. Според информации за корабите на Си Ен Ен от по-рано – плавателните съдове са разпръснати в зоната на операциите на Централното командване на САЩ.

