Обрат по делото „Брендо“. Съд върна процедурата за предсрочно освобождаване

Апелативният съд в София върна развитието по делото за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо, след като отмени определението на Софийския градски съд за прекратяване на производството. От съда съобщиха, че първоинстанционният състав е длъжен да продължи съдопроизводствените действия и да се произнесе по същество.

Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, което на практика задължава СГС да разгледа отново казуса.

До прекратяването на делото се стигна след заседание на 20 февруари, когато стана ясно, че процедурата е започната по предложение на началника на Софийския затвор. Впоследствие обаче той беше временно отстранен, а представител на новото ръководство оттегли искането в съдебната зала, което доведе до спиране на делото на първа инстанция.

Сега апелативният съд приема, че този подход е неправилен и делото трябва да продължи, независимо от оттеглянето на предложението.

Евелин Банев - Брендо се предаде в Софийския затвор на 24 юни 2024 г., след като беше обявен за международно издирване още през 2018 година.

