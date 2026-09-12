Край! Съдът реши съдбата на Брендо
Решението на магистратите е окончателно
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Решението на магистратите е окончателно
Банев работел като чистач на фитнеса, Съдът не го пусна
Апелативният съд върна казуса за ново разглеждане, СГС ще решава по същество дали да пусне Банев
Апелативният съд отмени прекратяването и задължи първата инстанция да се произнесе по същество
10-етажната сграда в топ центъра на столицата е вдигната през 1962 г.
Софийският градски съд с решение на закрито заседание
Вътрешният министър подчерта, че разследването е било изцяло работа на прокуратурата
Ето кога и как Евелин Банев е влязъл в България
Хората са казали "по-добре ужасен край, отколкото ужас без край"
Той вече е в Софийския затвор и излежава 6-годишната си присъда за пране на пари и наркотрафик
Предполагаше се, че Банев не е бил у нас и затова не е имало предварителна подготовка
Банев има поставена окончателна присъда от Върховния съд през 2018 г.
59-годишният Банев бе придружаван от адв. Петър Зафиров
Банев изчезна малко след като получи 6 години затвор за пране на пари
Гореща новина за Евелин Банев – Брендо. МВР излезе с уточнения, тъй като от дни из страната се върти информацията, че издирваният Брендо се е прибрал...
Пуснат е с решение на съдия, мотивите не са известни
Къртица в полицията проваля ареста му през 2008 г.
Той е задържан за 20 дни
Украйна решава
Прокуратурата ще иска екстрадицията му