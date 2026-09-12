„Путин“ заплаши с бомба съд точно след горещо дело
Неизвестният използвал името на руския президент, докато сградата беше във фокуса и заради казуса с кмета на Горна Оряховица
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Неизвестният използвал името на руския президент, докато сградата беше във фокуса и заради казуса с кмета на Горна Оряховица
Административният съд отвори пътя за финала на „Тодор Каблешков“
Дани Каназирева удари в земята конкурентите юристи
Мярката е със заповед на председателя на съда Георги Чолаков.
Австралиецът часа да чуе само решението на Върховния съд дали ще има ново разглеждане на предсрочното му освобождаване
След отвода на магистратите делото ще бъде прекратено и изпратено във Върховния административен съд за определяне на друг съд, който да го разгледа
Митко Джуков
Административният съд в Кюстендил спря продажбата на около 100-годишната "Чифте баня" в града. По жалба на местно гражданско сдружение магистратите от...
Административен съд Сливен отмени решение на районен съд Нова Загора и потвърди наказателно постановление на шефа на ДКЕВР от 17 юли 2014 година за гл...
Бе даден ход на делото за избор на кмет в Добрич, образувано по жалба на ПП ГЕРБ срещу решение на ОИК от 2 ноември, с което бе обявен за кмет на Добри...
София. Административният съд в София - град ще се произнесе до месец дали да върне на работа в Национална служба "Охрана" полковник Георги Райков, п...