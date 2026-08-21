„Путин“ заплаши с бомба съд точно след горещо дело

Мъж, представил се като „Путин“, успя с едно телефонно обаждане да вдигне накрак полицията във Велико Търново и да задейства процедура за бомбена заплаха в Административния съд. Сигналът е подаден на 20 август в 11:05 ч. на телефон 112, като обадилият се заявил, че в сградата е поставено взривно устройство.

Полицията незабавно е започнала проверка, но бомба или други взривни материали не са открити. Случаят вече е докладван на Великотърновската районна прокуратура.

Особено пикантната подробност е името, което неизвестният избрал за себе си - „Путин“. Разбира се, няма никакви данни обаждането да има каквато и да е връзка с руския президент, но фалшивото представяне моментално превърна случая в една от най-необичайните бомбени заплахи в региона.

След сигнала е задействана стандартната процедура при заплаха от използване на взривно устройство в обществен обект с много хора. Проверени са помещенията и районът около съда, а след като опасни материали не са намерени, преписката е изпратена на прокуратурата, която трябва да установи кой стои зад обаждането.

Допълнителен заряд около историята дава и фактът, че Административният съд във Велико Търново беше във фокуса на общественото внимание и ден по-рано. Жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата в подкрепа на кмета Николай Рашков, докато вътре се разглеждаше дело, свързано с прекратяване на правомощията му.

Засега няма информация дали бомбената заплаха има връзка с този казус. Разследващите трябва да установят самоличността на човека, решил да използва името „Путин“, за да съобщи за несъществуваща бомба в съда.