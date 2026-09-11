Всичко по темата Бомбени заплахи

„Путин“ заплаши с бомба съд точно след горещо дело
Неизвестният използвал името на руския президент, докато сградата беше във фокуса и заради казуса с...
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Неизвестният използвал името на руския президент, докато сградата беше във фокуса и заради казуса с...
От МВР също потвърдили, че има такъв сигнал
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Освобождаването на учениците се налага във връзка с непредвидената ситуация